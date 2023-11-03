Путин пообещал поддержать идею создания центров креативных индустрий в новых регионах

Участница встречи Владимира Путина с новым составом ОП перечислила президенту несколько проектов, которыми сейчас занимается с коллегами, и в числе прочего назвала совместный с Министерством молодежной политики ДНР проект "Инфошкола"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ пообещал поддержать идею создания в новых регионах центров развития креативных индустрий.

Одна из участниц встречи перечислила президенту несколько проектов, которыми сейчас занимается со своими коллегами, и в числе прочего назвала совместный с Министерством молодежной политики ДНР проект "Инфошкола". "Мы просто съездили во все школы, которые были открыты в ДНР, прочитали там лекции о своей работе. Я медийщик, мои сотрудники медийщики, мы делаем креативы, лозунги, символы придумываем. И всех детей, которые тоже захотели этим заниматься, мы организовали и онлайн обучаем их нашей профессии", - рассказала участница встречи. По ее словам, проект уже возымел эффект и собрал большое количество талантливых ребят.

"На мой взгляд, пора создавать центры развития креативных индустрий в новых регионах. Понятное дело, что одно из условий развития креативной экономики - места, где могут приземляться резиденты и так далее, и сейчас не время строить пространства, идут боевые действия. Но в принципе начинать эту работу - выстраивать сообщества, курировать специалистов, знакомить людей, помогать им развиваться, - можно уже сейчас", - подчеркнула она и добавила, обращаясь к главе государства, что в этой области очень не хватает масштабирования и поддержки системных партнеров.

"Вот мы сейчас говорили о креативных индустриях, будем это делать и с вашей подачи тоже", - заверил президент.