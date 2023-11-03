В Общественной палате подняли вопрос о необходимости программы "Земский работник культуры"

Председатель комиссии ОП по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова заявила, что проблема нехватки работников культуры касается малых городов, глубинки, где проживает треть населения страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова на встрече президента России Владимира Путина с новым составом палаты предложила вернуться к вопросу разработке программы "Земский работник культуры".

"Есть программа "Земский доктор", "Земский учитель", считаем, что должна уже наконец появится программа "Земский работник культуры", - сказала Великанова.

По ее словам, проблема нехватки работников культуры касается малых городов, глубинки, где проживает треть населения страны. "Из года в год говорим о том, что там катастрофически не хватает работников в сфере культуры. По данным последнего мониторинга Министерства культуры РФ, на период 2024-2029 годов нехватка кадров в сфере культуры в регионах будет составлять порядка 19 тысяч человек", - отметила председатель комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия.

Она уточнила, что сейчас в этой сфере в регионах заняты в основном специалисты пенсионного и предпенсионного возраста. "Все они очень энергичные, но очень хочется привлечь туда молодежь", - добавила Великанова.

Она обратилась к президенту с просьбой дать поручение о выделении средств на эту программу, так как ее финансирование в бюджете на 2024 год не предусмотрено. "Без вашего особого поручения мы эту проблему с точки не сдвинем, потому что те цифры, которые вновь пересчитало и представило Минкультуры, вновь не были одобрены", - сказала Великанова. По ее словам, "цена вопроса" составляет 17 млрд рублей.

Путин ответил, что даст поручение правительству РФ о выделении этой суммы. "17 млрд? Правительству такое поручение дам", - отметил президент. По словам главы государства, деятельность работников культуры очень важна, так как они "культивируют и доводят до людей те самые моральные ценности, о которых мы сегодня говорим и пытаемся защищать".

О программе

В конце 2019 года Путин поручил проработать вопрос о целесообразности появления федеральной программы "Земский работник культуры", которая повысит престиж профессии и поможет решить проблему дефицита работников в этой сфере. Проектом программы предусматривается единовременная выплата в 2 млн рублей сельским работникам культуры на Дальнем Востоке и 1 млн рублей - в других округах.