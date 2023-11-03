В четвертой области Украины зафиксировали заболевание гепатитом А

Источник заражения пока неизвестен

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минздрав Украины зарегистрировал заболевание гепатитом А у жительницы Тернопольской области. Об этом сообщил глава областной администрации Владимир Труш со ссылкой на региональный центр контроля и профилактики болезней Минздрава страны.

Как отмечает Труш в своем Telegram-канале, пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц области. По его словам, эпидемиологическое расследование продолжается, проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды.

На данный момент гепатит А выявлен в четырех регионах Украины.

В Винницкой области, где первые случаи инфицирования вирусом были зафиксированы 16 октября, в настоящее время число заболевших достигло 219. 30 октября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин охарактеризовал вспышку гепатита А как чрезвычайную ситуацию областного масштаба. 1 ноября первые случаи госпитализации с гепатитом А были зафиксированы в соседней Ивано-Франковской области. На следующий день с подозрением на заболевание гепатитом А госпитализировали 11 человек в Закарпатской области.

Как сообщил 3 ноября руководитель отдела иммунизации центра общественного здоровья Минздрава Андрей Пашинный, источник заражения пока неизвестен, случаи заражения вирусом в Закарпатской и Ивано-Франковской областях не связаны со вспышкой в Винницкой области.