Туристический поезд на новогодние каникулы впервые запустят в КЧР

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская, Армавир и Зеленчук

ЧЕРКЕССК, 3 ноября. /ТАСС/. Минтуризма Карачаево-Черкесии (КЧР) впервые запускает туристические поезда в республике на новогодние каникулы, сообщили в правительстве региона.

"Впервые в Карачаево-Черкесию прибудет специальный туристический поезд на новогодний каникулярный период. Состав "Лыжная стрела" разработан ОАО "РЖД" совместно с Министерством туризма и курортов КЧР", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года (кроме 1 января 2024 года), отправляясь утром из Ростова-на-Дону и вечером из Черкесска. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская, Армавир и Зеленчук.

Отмечается, что в составе поезда пять вагонов, оборудованных всем необходимым для комфортного путешествия. Есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, доступны розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. "Спортинветарь (сноуборды, лыжи и палки к ним, хоккейные клюшки) перевозятся бесплатно на местах для ручной клади. В поезде предусмотрено три класса обслуживания", - добавили в правительстве КЧР.

За 2022 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 млн туристов, за последние шесть лет турпоток в регион увеличился вдвое. На сегодняшний день для туристов на региональных курортах подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.