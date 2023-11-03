Путин поддержал создание в Мариуполе образовательного центра лидеров общественного мнения

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП Александр Малькевич также предложил создать в ДНР и Херсонской области парки "Россия - моя история", подобные тем, что уже действуют в ЛНР и Запорожской области

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Мариуполе образовательный центр лидеров общественного мнения, который будет бороться с информационными вбросами.

Такое предложение на встрече главы государства с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ выдвинул сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ, зампред ОП Херсонской области, заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич.

"Мы бы хотели создать центр образовательный, где помогали бы растущим так называемым ЛОМам - лидерам общественного мнения, готовили бы их медийно, помогали бы запаковывать те смыслы, с которыми они выходят к людям, бороться на информационном фронте с фейками, ложью, которой нас атакуют враги. Эту площадку можно было бы, например, в Мариуполе сделать - логистически удобно", - сказал Малькевич. "Обязательно проработаю такое поручение, правительству и администрации обязательно сформулирую", - отметил Путин.

"В следующем году очень важная дата для всех ленинградцев - 80 лет со дня снятия блокады. Мы с командой думаем, что пришло время, может быть, некий моральный долг вернуть городу, в котором родился человек, который руководил Ленинградом не только в годы блокады. И мы думаем, может быть, если вы поддержите - это не требует участия финансового федерального центра - дом-музей Жданова (Андрей Жданов, один из организаторов обороны Ленинграда во время блокады - прим. ТАСС) в Мариуполе воссоздать. Мы это воспринимаем именно как моральный долг, город Ленинград - город-побратим Мариуполя - возвращает благодарность", - предложил также Малькевич.

"Надо посмотреть и по дому-музею Жданова. По-разному можно относиться к его деятельности, но он внес существенный вклад в оборону Ленинграда, это точно", - ответил Путин.

Кроме того, Малькевич предложил создать в ДНР и Херсонской области парки "Россия - моя история", подобные тем, что уже действуют в ЛНР и Запорожской области. "Мечта, конечно, чтобы у нас в каждом регионе, в каждой столице субъекта такие появлялись центры. Потому что у нас великая история, потрясающая, и о ней надо рассказывать интересно", - отметил Малькевич.