В Палестине заявили, что Израиль препятствует вывозу раненых из северных районов Газы

Раненые вывозятся на юг анклава для дальнейшей переправки на лечение в Египет

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Израильские власти препятствуют транспортировке раненых палестинцев из северных районов сектора Газа на юг анклава для дальнейшей переправки на лечение в Египет. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

"Израильские оккупационные власти препятствуют вывозу раненых из больниц на севере сектора в южные районы, чтобы затем доставить их к контрольно-пропускному пункту "Рафах" и передать на лечение в Египет", - приводит его слова телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya.

Он добавил, что решение Каира принимать раненых палестинцев из Газы "позволило десяткам тяжело раненных в ходе израильских бомбардировок в течение нескольких дней получить профессиональную медицинскую помощь". По убеждению аль-Кудра, процесс переправки раненых из Газы в Египет "требует согласованных действий и усилий, чтобы за пределы сектора выехали для лечения еще сотни тяжелораненых, лечение которых недоступно в больницах Газы".

Ранее Минздрав Палестины обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой о выделении сотрудников МККК для сопровождения машин с ранеными, отправляющимися с севера Газы на юг сектора, чтобы не подвергать колонны машин скорой помощи опасности попасть под обстрелы израильских сил.