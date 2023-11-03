В Ленобласти создали группу экспертов для контроля за строительством глиноземного завода

Глава региона Александр Дрозденко отметил важность независимой оценки и предложил обращаться лично к нему в случае оказания давления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Экспертную группу при экосовете Ленинградской области сформировали для оценки экологической безопасности еще на стадии разработки проектной документации для крупного строительства, в частности - глиноземного завода, который планируют возвести в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

"В состав экспертной группы общественного экологического контроля по вопросу возможного строительства глиноземного завода вошли ученые, производственники, общественники, юристы. Всего в группе будет 15 человек, к 11 кандидатурам от экосовета, утвержденным сегодня, добавятся два представителя, которых выдвинет Заксобрание, и два представителя от федеральных органов", - говорится в сообщении.

Состав был утвержден на заседании общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти Александре Дрозденко. Он подчеркнул, что группа позволит получать более достоверную информацию по возможному строительству. Он также напомнил членам экспертной группы о важности независимой оценки.

"Любая подобная тема не терпит эмоциональных решений. Думаю, что создание экспертной группы - серьезной шаг к тому, чтобы иметь полноценную, реальную, открытую информацию по возможному строительству глиноземного завода. Для меня важна независимая оценка. Если на вас будет оказываться малейшее давление - обращайтесь непосредственно ко мне", - цитирует пресс-служба слова Дрозденко.

О строительстве завода

Объединенная компания "Русал" намерена построить в Ломоносовском районе Ленинградской области четыре нитки глиноземного производства, а также оборудовать портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Соответствующее соглашение было подписано на площадке ПМЭФ в 2023 году, сумма инвестиций до 2032 года составит около 400 млрд рублей.

Ожидается, что первую очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год введут в эксплуатацию до конца 2028 года, строительство второй очереди с аналогичной мощностью должно завершиться в 2032 году. При реализации проекта планируют создать в регионе до 7,5 тыс. новых рабочих мест, а также современную городскую среду для проживания всех занятых на производстве и их семей.

При этом местные жители и активисты начали выступать против строительства. Как сообщали в пресс-службе администрации области ранее, жителей Соснового Бора пугают красной пылью, негативным воздействием на здоровье и экологию в связи с планами строительства завода. Обеспокоенные люди писали губернатору. Дрозденко запросил Роспотребнадзор и получил официальный ответ главы ведомства Анны Поповой. По данным пресс-службы администрации области, Попова отметила, что "противники политики укрепления технологического суверенитета страны нечаянно или намеренно "тасуют" факты" и что "ошибочно экстраполировать ситуацию влияния заводов в Ачинске, построенных в середине прошлого века, на новую технологию полностью закрытого производства, реализация которой предполагается в Ленобласти".