Кабмин ФРГ в 2023 году потратил €200 тыс. на прически и макияж для политиков

Депутат партии "Альтернатива для Германии" Штефан Бранднер назвал "безграничной наглостью" факт, что эти нужды оплачиваются из средств налогоплательщиков

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ потратило €200 тыс. за первые 10 месяцев 2023 года на услуги парикмахеров и визажистов для действующих и бывших представителей властей. Это следует из ответа кабмина на парламентский запрос партии "Альтернатива для Германии", сообщило политическое объединение на своем сайте.

"Одна только прическа [главы МИД ФРГ Анналены] Бербок обходится в €100 тыс. в год", - сообщил в этой связи депутат от правой партии Штефан Бранднер. Тот факт, что эти нужды оплачиваются из средств налогоплательщиков, он назвал "безграничной наглостью".

Также за отчетный период было потрачено около €30 тыс. на парикмахера и визажиста для бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, говорится в сообщении "Альтернативы для Германии".