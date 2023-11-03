Участниками первой программы "ГосСтарт" стали 3 тыс. человек

Стажировки в федеральных органах исполнительной власти прошли 250 финалистов конкурса

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек стали участниками первой программы "ГосСтарт", направленной на повышение престижа государственной и муниципальной службы среди молодежи. 250 финалистов конкурса прошли стажировки в федеральных органах исполнительной власти, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Программа сопровождения молодых служащих "ГосСтарт" разработана Росмолодежью по поручению президента России Владимира Путина.

"Молодежь, которая хочет, горит желанием работать на госслужбе, получает возможность посмотреть, как работает госслужба изнутри, пройти обучающие курсы, выполнить задания и, в конечном итоге, поработать на госслужбе и получить возможность что-то сделать для страны. Много талантливых ребят со всей страны изъявили желание поучаствовать в этом процессе - более 3 тыс. человек", - сказал он перед встречей с 30 лучшими участниками программы.

По данным аппарата вице-премьера, в этом году на региональный этап программы было подано 3 270 заявок, авторы 250 из них прошли в финал. Участники проекта могут пройти стажировку в органах исполнительной власти и местного самоуправления, познакомиться со структурой госорганов в рабочем контексте, помочь в решении вопросов и задач местного значения, применить полученные теоретические знания на практике и получить возможность дальнейшего трудоустройства.

Григоренко пояснил, что, по его мнению, госслужба "окружена определенным ореолом, но на самом деле она имеет свои плюсы и минусы".

"Помимо очевидных плюсов, мне кажется, важно, что госслужба предоставляет возможность не рассказывать о том, как должно быть в государстве, а дает возможность сделать какие-то вещи. Это возможность сделать что-то хорошее для страны, для всех людей, это совершенно другой масштаб", - добавил он.