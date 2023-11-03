Более 30 тыс. граждан Таджикистана обучаются в вузах России

Ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Абдухалил Давлатали Гафурзода отметил богатство русского языка и его востребованность в его стране

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 45 тыс. граждан Таджикистана обучаются за рубежом, из них свыше 30 тыс. учатся в российских вузах. Об этом рассказал ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Абдухалил Давлатали Гафурзода.

"На сегодняшний день более 45 тыс. наших граждан, нашей молодежи учатся за рубежом, из их числа - более 30 тыс. находятся в вузах РФ", - сказал он, выступая в Москве на XV Ассамблее русского мира.

Ректор добавил, что в Таджикистане также успешно работают филиалы российских вузов. Кроме того, в 2023 году отмечалось 15-летие образования Славянского университета в Таджикистане, где обучение ведется по российским образовательным стандартам.

В своем выступлении Гафурзода отметил богатство русского языка и его востребованность в Таджикистане. Ректор, в частности, указал, что власти Таджикистана поддерживают русские школы, работающие в республике.

По его словам, Академия государственного управления при президенте Республики Таджикистан сотрудничает более чем с 60 вузами РФ. В рамках этих соглашений реализуется программа академической мобильности студентов и магистрантов, обмен профессорским и преподавательским составами, проводятся совместные научно-исследовательские работы, конференции, семинары, круглые столы и тренинги. Также ведутся программы переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, научно-педагогических кадров и сотрудников.