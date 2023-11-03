ФСИН опровергла информацию о нарушениях прав Глискова в СИЗО Красноярска

В ведомстве заявили, что условия содержания в СИЗО соответствуют требованиям законодательства России

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края опровергло информацию о нарушении прав руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании региона и экс-кандидата в губернаторы Александра Глискова, находящегося в СИЗО в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

2 ноября Центральный районный суд Красноярска заключил Глискова, подозреваемого в получении взятки, под стражу до 31 декабря. 3 ноября в Telegram-канале политика сообщили, что депутата поместили в камеру без горячей воды и унитаза, а с ним в камере находятся фигуранты дел о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и дел о сбыте наркотиков. Кроме того, в камере отсутствуют телевизор и холодильник, а также ему не дали бумагу и ручку.

"Адвокатами А. А. Глискова в СМИ была распространена информация о нарушении прав подозреваемого, содержащегося в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Отмечается, что условия содержания в СИЗО соответствуют требованиям законодательства России.

В камере есть все необходимые условия и она обеспечена инвентарем. Норма площади составляет более 4 кв. м на одного человека. Медико-санитарное обеспечение осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. С заявлениями о предоставлении письменных принадлежностей Глисков не обращался. В ведомстве подчеркнули, что "нарушений при размещении подозреваемого в следственном изоляторе не выявлено".

О деле

По версии следствия, в период с декабря 2016 года по май 2017 года Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем. Сам Глисков свою вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в 1 млн рублей. По его словам, дело возбудили по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "КрайДЭО" и также находящегося под следствием.

Глисков родился в 1972 году. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 2008 по 2016 год - депутат горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года являлся депутатом законодательного собрания края. В сентябре 2023-го баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Набрал 11,32% и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.