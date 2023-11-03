Глубоководный аппарат "Витязь-Д" впервые покажут публике на выставке "Россия"

Комплекс способен работать на предельных глубинах Мирового океана

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Глубоководный аппарат "Витязь-Д", который стал первым в мире беспилотником, достигшим самой глубокой точки Мирового океана, покажут на международной выставке-форуме "Россия", которая открывается в субботу на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Разработанный в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" комплекс сверхглубоководного погружения "Витязь-Д" вошел в топ рейтинга Достижения.РФ. Его впервые покажут широкой публике на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Комплекс способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Свое название он получил в честь научно-исследовательского судна "Витязь", которое на протяжении почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР. В его состав входит автономный необитаемый аппарат, система подводного позиционирования и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства. Оборудование позволяет аппарату производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб, гидролокационную съемку рельефа дна, измерять параметры морской среды.

8 мая 2020 года "Витязь-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины, его датчики зафиксировали глубину 10 028 м. В ходе указанного погружения на дно Марианской впадины доставлен вымпел, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Аппаратом проведено картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды в течение трех часов. "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.