В Ростовской области реконструировали памятник погибшим в годы ВОВ казакам-калмыкам

На гранитных плитах мемориала высечены фамилии более 800 человек

ЭЛИСТА, 3 ноября. /ТАСС/. Реконструированный мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны казакам-калмыкам, торжественно открыли в станице Кутейниковской Ростовской области, сообщил ТАСС советник атамана Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Алексей Андреев.

"Сегодня в станице Кутейниковская Зимовниковского района прошло торжественное открытие после реконструкции мемориала в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны казаков-калмыков, уроженцев Калмыцкого района Ростовской области. На новом гранитном памятнике высечены имена 824 казаков-калмыков, мы почтили их память", - сказал он.

Памятник открыли в 2000 году, однако не был оформлен юридически, и капитальный ремонт с этого времени не производился. Сбор средств на реконструкцию мемориала проводился главами районных муниципальных образований, членами Калмыцкого казачьего округа, станичных казачьих обществ Городовиковского и Яшалтинского районов при поддержке главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Руководство станицы Кутейниковской Зимовниковского района Ростовской области обеспечило благоустройство территории около памятника.

"Поисковым движением проведена большая работа. Все 824 высеченные на плитах фамилии документально подтверждены архивными документами Министерства обороны. Мы приняли решение в дальнейшем пополнять списки погибших в годы войны казаков-калмыков с учетом новых данных благодаря активной поисковой работе", - отметил Андреев.

В годы Великой Отечественной войны было призвано на фронт более 5 тыс. казаков-калмыков, в целом на фронтах сражались 43,2 тыс. уроженцев Калмыкии. За боевые заслуги около 4 тыс. воинов из Калмыкии были награждены орденами и медалями. 22 уроженца региона, проявившие исключительное мужество и героизм, были удостоены звания Героя Советского Союза.

