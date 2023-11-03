Парк "Россия - моя история" принял 20 млн посетителей

В парке проводятся экскурсии, лекции, кинопоказы, общественные мероприятия

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Парк "Россия - моя история" в пятницу принял 20-миллионного посетителя, передает корреспондент ТАСС. Им стал житель Запорожской области, который пришел в открывшийся недавно в Мелитополе парк.

Юбилейным посетителем стал один из членов семьи Зиновых: супруги Александр и Анна пришли в мелитопольский парк "Россия - моя история" с сыновьями Гордеем и Савелием.

"Сегодня такой хороший вечер, пятница, на работе сокращенный день, и мы решили с семьей посетить экскурсию и провести вечер именно в историческом парке, - сказала Анна Зиновая. - Это для нас полная неожиданность, потому что мы никогда ни в чем не выигрывали, а тут такая честь".

Директор исторического парка "Россия - моя история" в Мелитополе Андрей Маслов в беседе с ТАСС также отметил, что для коллектива парка это стало полной неожиданностью. "Мы не ожидали, что юбилейный, 20-миллионный, посетитель придет именно к нам. Стало приятной неожиданностью, когда мы проверили отчеты о посещаемости и выяснилось, что семья из Мелитополя стала юбилейными посетителями", - сказал Маслов. Он добавил, что статистика велась по всем 26 паркам России.

Юбилейным посетителям парка подарили подарки от Министерства молодежной политики Запорожской области и исторического парка. Молодой семье предоставлен свободный вход на все мероприятия парка "Россия - моя история" в Мелитополе.

В историческом парке "Россия - моя история" проводятся экскурсии, лекции, кинопоказы, общественные мероприятия. За первый месяц работы парка в Мелитополе его посетителями стали 3 тыс. жителей и гостей города.