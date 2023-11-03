В Подмосковье представили модель памятника героям "Молодой гвардии"

Монумент откроют в Москве в 2024 году

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в канун Дня народного единства ознакомился с полноразмерной моделью памятника героям антифашистской организации "Молодая гвардия", которую на базе Художественного комбината города Химки представил скульптор Михаил Баскаков, передает корреспондент ТАСС.

Памятник молодогвардейцам будет открыт в Москве в 2024 году, на нем впервые будут изображены вместе шестеро Героев Советского Союза (Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Иван Туркенич) и один Герой Российской Федерации (Виктор Третьякевич).

"В прошлом году решением президента седьмому молодогвардейцу, в свое время незаслуженно забытому, Виктору Третьякевичу было присвоено звание Героя России. Давно, еще в 1950-е годы, было установлено, что он стал жертвой оговора, что украинские полицаи специально, выгораживая себя, навели на него напраслину. Это абсолютно геройский парень, один из основателей этой подпольной молодежной организации, и <…> здесь он седьмой в этой плеяде смелых, бесстрашных героев, павших жуткой, нечеловеческой, прямо-таки "античной" смертью", - сказал Мединский.

Он отметил, что скульптор изобразил молодогвардейцев молодыми и красивыми, в возрасте от 16 до 21 года, и именно такими они и останутся навсегда в памяти современников и потомков.

В пресс-показе памятника также приняли участие заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, замглавы РВИО Николай Овсиенко, глава муниципального округа Кунцево Дмитрий Лещенко и двоюродный племянник Тюленина - Юрий Галкин.

Полноразмерная модель скульптурной композиции выполнена в мягком материале (глине), следующими этапами станут формовка и отливка фигур в бронзе. По словам Мединского, готовая скульптура будет включать в себя также красное знамя. Председатель РВИО отметил, что при принятии решения об установке памятника в Кунцево абсолютно все местные жители и депутаты района были "за", проявив редкий пример единодушия.

Из истории "Молодой гвардии"

По воспоминаниям жителей района Кунцево, закладной камень будущего монумента был открыт в сквере между Бобруйской, Молодогвардейской и Ярцевской улицами в 1960-е годы при личном участии матери Олега Кошевого. Однако полноценный памятник так и не был создан. В 2013 и в 2017 годах при строительстве храма и пешеходного моста камень неоднократно переносили на новое место. В 2023 году РВИО по поручению президента приступило к созданию памятника, его планируется установить на улице Молодогвардейская.

В подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" участвовал 71 краснодонец, из них 55 погибли. Самому младшему молодогвардейцу едва исполнилось 14 лет, большинство из них были 18-летними. На счету организации было несколько рискованных удачных операций. Самой же яркой демонстрацией, как напомнили в РВИО, стало вывешивание на 7 ноября 1942 года, в 25-летнюю годовщину Октябрьской революции, восьми красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона. Этот поступок вдохновил жителей города, захваченного немецко-фашистскими войсками.

Аресты молодогвардейцев начались 1 января 1943 года, и в течение 10 дней в руках у немцев оказались практически все подпольщики. Всех захваченных молодогвардейцев оккупанты подвергали пыткам. Однако выведать у членов "Молодой гвардии" информацию о подполье и деятельности местных партизанских отрядов не удалось. Тогда молодогвардейцев начали партиями вывозить за город и сбрасывать в шурф шахты №5. Одних расстреливали прямо на краю шахты, других скидывали в 58-метровый ствол живыми, а чтобы лишить их шанса уцелеть, сброшенных закидывали ручными гранатами. Четверых членов организации, в том числе Любовь Шевцову и Олега Кошевого, расстреляли в лесу под Ровеньками.

Эта история стала широко известна после того, как Красная армия освободила Краснодон 14 февраля 1943 года. Первые сообщения о ней появились в местных газетах, и уже 15 сентября 1943 года в газете "Правда" вышел очерк Александра Фадеева "Бессмертие".

Монумент "Непокоренные" на месте казни членов комсомольского подполья "Молодая гвардия" в Краснодоне Луганской области был создан в 1982 году. Под воздействием природных процессов памятник стал разрушаться. В 2022 году по просьбам жителей и властей Луганской Народной Республики Российское военно-историческое общество провело восстановление мемориала и открыло Аллею памяти.