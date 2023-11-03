На улицы Петербурга вышел первый инновационный китайский электробус

Его вместимость составляет 80 пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Первая инновационная модель электробуса Yutong ZK6126BEVG вышла на центральные улицы Петербурга, машина оснащена мощным экологичным двигателем, который работает на электрической тяге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

"Электробус Yutong с ночной зарядкой вышел на маршрут №7, проходящий по Невскому проспекту. Транспортное средство весенне-зеленого цвета было передано "Пассажиравтотрансу" на испытания в октябре этого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что электробус полностью низкопольный, поэтому удобен для маломобильных граждан, он рассчитан на 80 пассажиров. По данным производителя, электробус имеет запас хода более 280 км и рассчитан на эксплуатацию при температуре от -35°С до +45 градусов.

В нем также установлена система терморегулирования воздуха, USB-разъемы у каждого сидения, функция "наклона" кузова, двухстворчатые двери для удобства при посадке и высадке на остановках. Модель оснащена мощным экологичным двигателем, который работает на электрической тяге, а также батареей класса LiFePO4. Одного заряда достаточно, чтобы преодолеть расстояние более 280 км.

Ранее губернатор города Александр Беглов отмечал, что благодаря поручениям президента Петербург достиг рекордных темпов обновления пассажирского транспорта, сумма бюджетных и внебюджетных инвестиций в проекты по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет более 1,5 трлн рублей. В том числе это средства на строительство метро из расчета 30 млрд рублей в год с возможностью увеличения до 50 млрд после 2025 года. Также будут закуплены 950 новых вагонов метро "Балтиец".