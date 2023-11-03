На ВДНХ в Москве откроется выставка, посвященная парфюмерии

Экспозиция начнет работу 9 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Выставка "Слава и величие парфюмеров царской России - поставщиков высочайшего двора", где можно будет увидеть старинные духи, помады, пудры и узнать историю парфюмерных производств, откроется 9 ноября на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"9 ноября в Музее Гаража особого назначения ФСО России в павильоне №54 откроется экспозиция, посвященная <...> парфюмерам-поставщикам Императорского Двора и автомобилям эпохи 300-летия дома Романовых. На новой выставке посетителям будут представлены редчайшие экспонаты из частных коллекций, которые удивят гостей экспозиции ассортиментом, изысканностью оформления и рекламы парфюмерии и косметики прошлого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди экспонатов выставки парфюмерные наборы, флаконы, духи и одеколоны, помады, пудры, рекламные издания и предметы дамского будуара от отечественных парфюмеров, художников, дизайнеров, стеклоделов, печатников. Гости смогут познакомиться с историей парфюмерных производств Альфонса Ралле (Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и Ко, позже - фабрика "Свобода"), Адольфа Сиу (Товарищество фабрик А. Сиу и Ко, позже - фабрика "Большевик"), а также других российских предпринимателей. "Помимо признания со стороны покупателей, все они были отмечены почетным званием Поставщика Двора Его Императорского Величества. Экспозиция расскажет о том, что значил этот титул в то время, как трудно было его получить и удержать, как конкурировали с зарубежными поставщиками", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, выставку дополнят старинные автомобили.