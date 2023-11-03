Кириенко сообщил о продлении приема заявок на конкурс "Это у нас семейное"

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что на конкурс уже подали заявки более 500 тыс. человек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" продлен по многочисленным просьбам, на конкурс подали заявки уже более 500 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

О запуске нового конкурса сообщил президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в сентябре. Планировалось, что регистрация продлится до 4 ноября 2023 года.

"Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения", - сказал Кириенко. По его словам, очень много людей обращались к наблюдательному совету конкурса в связи с тем, что не успели, так как "заявка серьезная, надо собрать семейную команду из трех поколений семьи". "Принято решение не останавливать прием заявок", - сказал Кириенко.

Он отметил, что с 4 ноября начнут поступать задания всем, кто зарегистрировался на конкурс. "Можно соревноваться, можно выполнять самые разные интересные задания, но прием заявок будет продолжатся", - добавил Кириенко.

По его словам, заявки на участие уже подали уже 523 тыс. человек, в сутки поступает около 7-8 тыс. заявок. Кириенко отметил, что Путин, когда объявлял 1 сентября на встрече со школьниками о запуске семейного конкурса, предположил, что это будет самый массовый из конкурсов президентской платформы, и "как всегда оказался абсолютно прав".

В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки и другие члены семьи. Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии Российского общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие".