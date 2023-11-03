"Иви" опроверг данные о новом протоколе за неверную возрастную маркировку фильмов с ЛГБТ

В компании объяснили появление такой информации ошибкой в онлайн-базе данных московских судов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Иви" опроверг, что в отношении него составили четвертый административный протокол из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений, в компании объяснили появление информации о нем ошибкой в онлайн-базе данных московских судов.

"Новых протоколов по фактам неверной возрастной маркировки при демонстрации фильмов с ЛГБТ в отношении "Иви" не составлялось. На портале районных судов Москвы действительно появилась новая карточка, в которой фигурирует онлайн-кинотеатр "Иви". Но она относится не к новому протоколу, а к обжалованию одного из предыдущих постановлений в отношении должностного лица. В карточку дела представители суда по ошибке внесли информацию об "Иви", а не о должностном лице. Из-за этого информация оказалась недостоверной и возникло недопонимание", - заявил ТАСС заместитель генерального директора по правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти онлайн-кинотеатра "Иви" Михаил Платов.

Ранее в Таганском суде Москвы ТАСС сообщили, что Роскомнадзор составил четвертый протокол в отношении ООО "Иви.ру" по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). До этого на онлайн-кинотеатр трижды накладывали штрафы по 1 млн рублей из-за неверной возрастной маркировки фильмов. В компании с этими решениями суда не согласились и намерены добиваться их пересмотра.

По аналогичной статье также были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".