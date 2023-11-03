Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу TikTok в РФ

Ведомство также не получало от компании уведомлений о возобновлении работы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Работа интернет-сервиса TikTok на территории РФ не ограничивается, Роскомнадзор также не получал от компании уведомлений о возобновлении работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возобновлении работы TikTok на территории России.

"Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России", - говорится в сообщении. В ведомстве также уточнили, что Роскомнадзор не получал уведомлений от компании о возобновлении работы TikTok в России.

Там напомнили, что в марте 2022 года администрация социальной сети публично заявляла, что самостоятельно приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории РФ.