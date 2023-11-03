МВД выделили почти 534 млн рублей на закупку 260 тыс. биометрических загранпаспортов

Ведомство до 1 февраля 2024 года должно подготовить доклад в правительство о том, как выделенные средства расходованы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство распорядилось выделить МВД России почти 534 млн рублей из резервного фонда на приобретение 260 тыс. бланков загранпаспортов с электронным носителем информации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году МВД России в целях приобретения бланочной продукции бюджетные ассигнования в размере 533 520 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду изготовление 260 тыс. штук бланков паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащих электронный носитель информации", - говорится в документе.

МВД России до 1 февраля следующего года должно подготовить доклад в правительство о том, как выделенные средства расходованы.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был приостановлен 2 февраля из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем компании "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы. 1 июня прием заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации был возобновлен.