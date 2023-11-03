Макрон обещал ускорить восстановление пострадавших от урагана "Киаран" регионов Франции

Как сообщил президент Франции, регионам будет присвоен статус зоны природной катастрофы

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что восстановление департаментов страны, пострадавших от урагана "Киаран", будет ускорено. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями коммуны Плугастель-Даулас на западе республики.

"Мы должны восстановить нормальную жизнь как можно скорее", - заявил президент.

Он добавил, что "регионам будет присвоен статус зоны природной катастрофы, что даст возможность быстрее осуществить выплаты компенсаций пострадавшим".

Как сообщил телеканал France 2, теперь на запад Франции надвигается ураган "Домингос" из зоны Атлантики. По его данным, "пик непогоды ожидается в субботу вечером и в воскресенье утром". Порывы ветра могут достигать 130 км/ч.

Ураган "Киаран" стал самым разрушительным за последнюю четверть века. Порывы ветра достигали 200 км/ч в Бретани и Нормандии. Высота волн превышала 20 м. Из-за разбушевавшейся стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. В регионе О-де-Франс было полностью прервано движение скоростных поездов. В Париже и ряде коммун на западе страны были введены запреты на посещение парков. Ущерб, который причинил "Киаран", в настоящий момент оценивается почти в €500 млн.