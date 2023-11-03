Станцию переливания крови в ДНР планируют отремонтировать в декабре

Как сообщили в компании "Единый заказчик в сфере строительства", ведутся отделочные работы в помещениях первого этажа, а также монтируется лифтовое оборудование

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Строители публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" завершат в декабре ремонт здания станции переливания крови больницы интенсивного лечения Мариуполя, которая оказывает помощь 500 тыс. жителей со всего юга ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Общая площадь объекта превышает 6,5 тыс. кв. м, здание было построено в 1980 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Ввиду невозможности приостановки деятельности медицинского учреждения, строительно-монтажные работы на объекте были разделены на два этапа. К настоящему времени специалисты полностью завершили ремонтно-восстановительные работы первого этапа на площади около 4 тыс. кв. м. Медицинский персонал уже работает в обновленных помещениях", - сообщили в пресс-службе.

В полном объеме строители уже восстановили фасад здания, завершили кровельные работы, заменили окна и обновили инженерные системы. Продолжаются отделочные работы в помещениях первого этажа, а также монтируется лифтовое оборудование. Завершить ремонтно-восстановительные работы и ввести все здание в эксплуатацию планируют в декабре 2023 года.

Ранее специалисты "Единого заказчика" восстановили здания центра первичной помощи и консультативно-диагностической поликлиники в больнице. Строители выполнили внутреннюю отделку всех помещений, заменили кровлю, окна, все коммуникации и фасады. Продолжаются работы по восстановлению стационара, станции переливания крови, пищеблока и других объектов больницы. В восстановлении корпусов задействовали более 350 строителей и 12 единиц техники.

Мариупольская больница интенсивного лечения ранее была областной больницей Донецкой области Украины, учреждение продолжало работать во время освобождения города весной 2022 года под обстрелами украинской армии. Сейчас медучреждение является крупнейшим на юге ДНР, оно обслуживает около 500 тыс. человек, является фактически больницей скорой медицинской помощи для взрослых и детей в южной части республики. Рассчитано медучреждение на 570 коек.