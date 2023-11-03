В ОП наградили лауреатов премии "Сообщество"

Награды получили победители в пяти основных номинациях, специальной номинации, а также лучшие региональные проекты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения премии Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество" прошла в завершающий день одноименного форума в Музее Победы в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, награды получили победители в пяти основных номинациях, специальной номинации, а также лучшие региональные проекты, лауреатам вручили статуэтки с символикой премии и диплом победителя.

Замсекретаря ОП РФ Александр Школьник приветствовал гостей церемонии, напомнив, что премия ОП РФ "Сообщество" является ежегодной. "Когда эта премия вручается от имени Общественной палаты, коллег наших номинантов, то признание особо ценится, потому что это очень важно, когда признают твои заслуги такие же активные граждане нашей страны", - сказал Школьник.

Ранее совет палаты сформировал шорт-лист премии, в который вошли 15 российских социально ориентированных инициатив из Москвы, Донецкой Народной Республики, Вологодской, Самарской областей и других регионов РФ.

Из 15 финалистов премии и 50 успешных социальных региональных проектов лучшими были признаны Комитет семей воинов Отечества (в номинации "Помощь ветеранам"), общероссийское общественное движение "Народный фронт" с проектом "Молодежка ОНФ" (в номинации "Мы вместе!"), всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" (в номинации "Общественное развитие").

Общероссийский передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" ООО "Мастерские Вехи.Версты.Весны" победил в номинации "Культурная политика". Курс "Основы российской государственности" подготовленный Российским обществом "Знание" и Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) стал победителем в номинации "Воспитание и просвещение". Клип "Русские маяки" от продюсерского центра "Интеграция" получил награду в специальной номинации "Общественный резонанс".

Лучшими социально значимыми региональными проектами признаны "Аутизм. Реальная помощь" воронежской региональной общественной организации инвалидов и родителей детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра "Искра надежды", мастерская "Харысхал" благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия), "Жена героя" общественного культурно-социального самарского фонда "Звезда и лира", "Зеленая строка 35" вологодской региональной общественной культурно-экологической организации "Ноосфера".

О премии

Соискателями премии "Сообщество" могут выступать граждане РФ, общественные и некоммерческие организации, зарегистрированные на территории России, которые ведут активную общественную и просветительскую деятельность, способствующую развитию гражданского общества в стране. Премия учреждена для выявления и распространения лучших практик гражданской активности, реализуемых в России.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО.

В 2023 году форумы состоялись в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве проходил 2-3 ноября, завершив годовую кампанию. ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".