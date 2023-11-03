ООН намерена продолжать работать над гумпоставками в Газу

В организации прокомментировали заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что его страна не согласится на гуманитарное перемирие без освобождения заложников

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. ООН продолжит добиваться пропуска в палестинский анклав гуманитарной помощи, несмотря на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что его страна не согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа без освобождения заложников. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Его спросили, как данное заявление повлияет на деятельность ООН в секторе Газа.

"Мы в курсе этого заявления. Мы определенно продолжим добиваться допуска [в сектор Газа] гуманитарных грузов", - ответил Дюжаррик.

Как объявил ранее Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Израиль "продолжит воевать со всей мощью" и отказывается от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождение заложников, удерживаемых сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС.