Чеченский вуз планирует открыть центр по изучению русского языка в Бахрейне

В планах также организовать академические обмены профессорско-преподавательского состава и студентов

ГРОЗНЫЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Чеченский государственный педагогический университет планирует открыть в Бахрейне центр изучения русского языка. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита делегации Чечни в Манаму, сообщила ТАСС проректор по научной и международной деятельности вуза Тамара Автаева.

"В ходе встречи с руководством Университета залива [Арабский университет Персидского залива, вуз в Манаме] мы презентовали свой вуз, рассказали о возможностях и перспективах профессионального развития, предоставляемых студентам. Также обсуждалась возможность открытия на площадке Университета залива центра образования на русском языке и обучения русскому языку. На что принимающая сторона дала принципиальное согласие", - рассказала она.

По словам Автаевой, также достигнута договоренность об организации в 2024 году академических обменов профессорско-преподавательского состава и студентов. "Кроме того, руководство Университета залива откроет на площадке Чеченского государственного педагогического университета центр арабского языка и культуры", - добавила она.

Проректор рассказала, что аналогичный центр в 2023 году открыли в Баку. Проект реализуют при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках государственной программы "Развитие образования". Целью открытия центров является продвижение русского языка за рубежом, укрепление дружественных отношений, а также создание совместной площадки для реализации просветительских, научных и образовательных программ и мероприятий, направленных на формирование межкультурной компетенции у обучающихся.