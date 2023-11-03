В Дагестане открыли 14 садов в память о погибших в ходе СВО военнослужащих

В частности, акцию провели в Дербентском, Казбековском, Каякентском и Хивском районах

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие 14 садов в память о военнослужащих СВО прошло в городах и районах Дагестана с участием политических деятелей региона, семей и близких погибших дагестанских бойцов, сообщила ТАСС руководитель сообщества "Сила матерей" Сефижат Магомедрасулова.

"Сегодня <...> в 14 муниципалитетах Дагестана по поручению главы Республики Дагестан Сергея Меликова прошли церемонии открытия "Садов памяти", посаженных в честь погибших в зоне СВО на Украине дагестанцев. Во всех мероприятиях активное участие в организации и проведении приняли кураторы по муниципалитетам от "Силы матерей", семьи и близкие погибших на СВО бойцов", - сказала Магомедрасулова.

По ее словам, первый в регионе сад в память о погибшем в зоне СВО военнослужащем Махаче Сайкумове был заложен в прошлом году в селе Нижнее Казанище. Позже идею поддержал глава региона, который предложил реализовать акцию во всех районах республики.

"Сегодня живые памятники - дань уважения доблестным дагестанцам - открыли в Дербентском, Казбековском, Каякентском, Кизлярском, Левашинском, Табасаранском, Хасавюртовском, Шамильском, Сулейман-Стальском, Кулинском, Сергокалинском, Ботлихском, Кайтагском, Хивском районах", - написал в своем Telegram-канале Меликов.

По его словам, акция является способом сказать "спасибо тем отважным бойцам, которые ценой своей жизни защищали безопасность России в специальной военной операции". "Родители военнослужащих во время открытия садов признались, что такие сады наполняют их сердца энергией жизни взамен боли утраты. Они стали местом притяжения для семей наших бойцов, там они могут пообщаться за чашкой чая, вспомнить своих доблестных сынов, поделиться заслуженной гордостью за их подвиг", - добавил глава региона.

Обелиск и митинг

Один из садов памяти в Казбековском районе прошел с участием премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. "Сады памяти" раскинутся по всей республике. Благодаря каждому из вас будет создан этот прекрасный живой памятник нашим погибшим сыновьям, отцам и братьям", - сказал на открытии Абдулмуслимов.

Также в саду с участием главы регионального кабмина был открыт обелиск с мемориальной доской, на которой выгравированы слова "Вернуть нельзя, забыть невозможно".

В этот же день сад из около 350 саженцев плодовых деревьев высадили в селе Каякент с участием главы Каякентского района. По данным пресс-службы муниципалитета, после открытия сада в селе прошел митинг, а также выступление работников культуры и учащихся школ района.

Сообщество "Сила матерей" создано в Дагестане в 2022 году. Его участницами стали более 200 матерей, жен и сестер военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. В сообществе оказывают бесплатную юридическую и психологическую поддержку. Участницы сообщества выпустили первую книгу об участниках СВО. Также женщины планируют построить первую в России мечеть в память о погибших в СВО бойцах и издать сборник с их биографиями.