В Чувашии намерены создать молодежное объединение для национально-культурных автономий

В республике проживают представители 128 национальностей

ЧЕБОКСАРЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Объединение для иностранной молодежи и молодых представителей национально-культурных автономий создадут в Чувашии. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории республики, спикер госсовета региона Леонид Черкесов.

"В планах - создание молодежного крыла ассамблеи, так как в республике стало очень много молодежи в национально-культурных автономиях, а также студентов из других стран. И их число растет. Думаю, что мы создадим исполнительный орган, а молодежь сама выберет председателя", - пояснил Черкесов после проведения круглого стола и концерта в Доме дружбы народов в честь Дня народного единства.

Собеседник агентства подчеркнул, цель создания организации - объединение молодежи, прежде всего, прибывшей из других стран - в частности, на учебу. Он добавил, что в ближайшее время этот вопрос рассмотрят на заседании ассамблеи с участием руководителей национально-культурных объединений. "В рамках ассамблеи мы соберемся, обсудим. Думаю, что исполнительный орган сделаем. Кого-то молодежь выберет руководителем", - сообщил Черкесов.

В информации, распространенной пресс-службой администрации главы Чувашии, отмечается, что в республике проживают представители 128 национальностей, действуют более 30 национально-культурных объединений.

"Самое главное богатство нашей республики - талантливый и трудолюбивый народ, бережно несущий свои вековые традиции. Народы, проживающие в республике, сумели пронести через века свою самобытную культуру, свои замечательные песни, танцы, вышивки и сказания. Благодаря Дому дружбы народов мы можем находить формы взаимодействия и взаимно обогащаться", - цитируют в сообщении главу Чувашии Олега Николаева.