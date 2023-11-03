CNN: семьи жертв нападений ХАМАС подали жалобу в МУС

Они обвинили совершивших атаку 7 октября в "преступлениях против человечества"

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Семьи 11 жертв нападения радикального палестинского движения ХАМАС подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС), в которой обвинили совершивших атаку 7 октября в "преступлениях против человечества". Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось заявление адвоката Франсуа Зимере, представляющего их интересы.

"Речь идет о реализации плана по геноциду <...>, необходимо защищать правду, об этих жестокостях должно быть известно, они должны быть запечатлены в коллективной памяти", - следует из заявления. ХАМАС "широко документировал и транслировал" свои действия, поэтому "факты не могут быть оспорены", убежден юрист. Он также потребовал "изучить целесообразность выдачи международного ордера на арест лидеров ХАМАС", указывает телекомпания.

29 октября прокурор МУС Карим Ахмед Хан, прибывший на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, призвал Израиль уважать международное гуманитарное право и работать над доставкой гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Он сообщил, что "пытался добраться до сектора Газа", но пока ему это не удалось.

Прокуратура МУС начала расследования на палестинских территориях в 2021 году. Они касаются возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в секторе Газа израильскими силами, ХАМАС и другими вооруженными палестинскими группировками. Как подчеркнул Хан в интервью агентству Reuters 12 октября, предполагаемые преступления, совершенные в ходе нынешнего обострения конфликта, также подпадают под мандат прокуратуры.