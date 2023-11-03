В Дагестане для жителей Палестины собрали более 90 млн рублей

Глава республики Сергей Меликов уточнил, что в соцсетях вновь распространяются призывы выйти на несанкционированные акции, и попросил жителей не позволять манипулировать собой

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Дагестанские благотворительные фонды собрали более 90 млн рублей для жителей Палестины, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Наши [благотворительные] фонды уже собрали более 90 млн рублей. Эта помощь при первой возможности будет доставлена палестинскому народу. Каждый день по инициативе муфтията Дагестана во всех мечетях тысячи верующих молятся за мир на земле Палестины. И в этих действиях намного больше блага, чем в беспорядках в аэропорту", - сказал Меликов в видеообращении к жителям, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он также отметил, что в социальных сетях вновь распространяются призывы выйти на несанкционированные акции. "Ухватившись за ошибки нашей молодежи, враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в самой многоконфессиональной, многонациональной и гостеприимной республике", - подчеркнул Меликов. Он призвал жителей не позволять манипулировать собой, "не становиться послушными куклами" в руках тех, кто ответственен за гибель российских военнослужащих в зоне специальной военной операции и детей в Палестине. "А нашим врагам скажу одно - вам не удастся расколоть дагестанцев. В самые сложные времена дагестанцы показывали единство и сплоченность. Так будет и сейчас", - заключил глава региона.

Ранее Меликов сообщал, что в Дагестане для жителей Палестины собрали более 50 млн рублей.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.