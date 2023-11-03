Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией

По словам украинского президента, документ увеличивает шансы начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что подписал принятый парламентом закон о национальных меньшинствах, выполнив тем самым рекомендацию Европейской комиссии.

"Подписал сегодня важный закон о национальных общинах. Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции", - сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале. Он выступил с утверждением, что подписанный им закон создаст дополнительные гарантии для национальных меньшинств на Украине. По словам главы государства, документ увеличивает шансы начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее украинские власти заявляли, что они выполнили все рекомендации Европейской комиссии, которые являются условиями для начала переговоров о вступлении страны в ЕС.

В конце прошлого года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". После принятия закона эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что ряд положений этого документа, а также законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В сентябре Верховная рада утвердила поправки в закон. В них определяется, что такое нацменьшинства, уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых нацменьшинства составляют большинство. Кроме того, разрешается, в частности, использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, издавать для школьников бесплатные учебники на языках нацменьшинств. Власти также займутся разработкой методологии использования языков меньшинств в определенных регионах.

При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".