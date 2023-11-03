В ДНР в 2023 году организуют путешествия по России для 500 демобилизованных студентов

Всего в сообщество платформы за помощью после демобилизации обратились 1,5 тыс. человек

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Региональное представительство президентской платформы "Россия - страна возможностей" планирует организовать путешествия по России до конца года для 500 демобилизованных студентов. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального представительства АНО "Россия - страна возможностей" в Донецкой Народной Республике Никита Киосев.

"В Донецкой Народной Республике более 1,5 тыс. человек зарегистрировалось на нашем сайте, мы открыли сообщество, закрытый чат в Telegram - стараемся ребятам помогать общаться друг с другом. Мы проводим для ребят спортивные и корпоративные мероприятия, и самое главное - выезды бесплатные по программе "Больше, чем путешествия", доступны они всем зарегистрированным демобилизованным студентам в нашем проекте. Уже около 200 человек побывали в Санкт-Петербурге, в Москве, готовится поездка в Сочи. До конца года мы хотим охватить до 500 участников", - сказал Киосев.

Он добавил, что цель подобных выездов в том, чтобы демобилизованные студенты "увидели страну, увидели другие регионы, вдохновились культурой и богатой историей страны, за которую сражались на фронте".

Проект для демобилизованных студентов Луганской и Донецкой народных республик "Спасибо, братцы!" платформы "Россия - страна возможностей" стартовал в апреле, в его рамках студентам, прошедшим специальную военную операцию, предоставляется возможность получить профессиональную проверку универсальных компетенций, поддержку профессиональной самореализации, мотивацию к позитивному гражданскому служению для развития Донбасса, возможность отправиться в путешествие по России в социально-профессиональной экспедиции и принять участие в групповом социальном творчестве с единомышленниками.

Студенты в Донецкой и Луганской народных республиках призывались на военную службу в рамках всеобщей мобилизации, которую главы ДНР и ЛНР объявили 19 февраля 2022 года после обострения ситуации по всей линии соприкосновения в Донбассе и начала эвакуации местных жителей в регионы России. 13 ноября прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к местам обучения.

О платформе

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года, он же возглавляет наблюдательный совет АНО. За пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.