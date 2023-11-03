Городские службы в Москве перевели на усиленный режим работы

На круглосуточное дежурство в городе заступили 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства Москвы в преддверии Дня народного единства перевели на усиленный режим работы до 6 ноября включительно. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе комплекса, на круглосуточное дежурство заступили 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастили специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

"В повышенной готовности находятся почти 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Под особым контролем в праздничные дни - уборка дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - добавили в пресс-службе.

О готовности к бесперебойному электроснабжению

"Специалисты компании "Россети Московский регион" готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение в период празднования Дня народного единства. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 266 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения", - заявили в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".

Там отметили, что 157 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 54 117 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения.

"Энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220", - заключили в пресс-службе.