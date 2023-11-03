Павильон "Атом" на ВДНХ обеспечили энергоснабжением

По данным заммэра Москвы Петра Бирюкова, максимальная присоединенная мощность превысила 2,6 тыс. кВт

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обеспечению надежного энергоснабжения нового павильона "Атом" на ВДНХ. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проекта выполнена прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ, которые в отличие от напряжения 10 кВ позволяют увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии. Кроме того, проведен монтаж оборудования встроенной трансформаторной подстанции, особенность которой заключается в установке ее внутри здания. Максимальная присоединенная мощность составила более 2,6 тыс. кВт", - сказал Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе комплекса, за первое полугодие 2023 года в Москве подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 таких объектов.

Церемонии открытия выставочного павильона "Атом" на ВДНХ состоялась 2 ноября. Научно-технологический выставочный комплекс состоит из семи этажей, три из них - подземные. Его общая площадь превышает 25 тыс. кв. м, а вместимость составляет до 2 тыс. человек одновременно.

"Это крупнейшая экспозиция об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики. Посетители могут познакомиться с атомным проектом СССР, увидеть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты", - отметили в комплексе.