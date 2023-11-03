Сотрудники центров информирования о программе реновации в Москве прошли обучение

Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, обучающие курсы посетили 330 человек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. В Москве с начала года состоялись 20 обучающих семинаров для администраторов центров информирования по переселению по программе реновации, в которых приняли участие 330 человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Обучение помогает сотрудникам центров информирования по переселению стать более уверенными и компетентными в своей работе, что положительно сказывается на качестве обслуживания жителей. На семинарах обсуждаются актуальные вопросы по работе в информационно-аналитической системе в рамках программы реновации. Всего было обучено 330 человек", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что в семинарах принимали участие не только сотрудники центров информирования, но и представители Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы и других органов исполнительной власти, Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации и Фонда реновации.

По словам руководителя ДГП Сергея Левкина, обучение предусматривало не только теоретическую часть, но и практическую работу со специалистами в формате тренингов. "В ходе тренингов сотрудники центров улучшали навыки делового общения при взаимодействии с жителями, повторяли и закрепляли ранее полученные знания, отрабатывали алгоритмы взаимодействия с жителями в разных ситуациях, включая нестандартные", - добавил он.

Кроме того, участники обучающих семинаров обсудили и сформулировали корректные фразы для решения вопросов жителей в различных ситуациях. "Это позволит специалистам эффективно общаться с участниками программы и предоставлять необходимую информацию", - приводятся в сообщении слова Левкина.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.