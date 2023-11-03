В Москве в доме на улице Академика Пилюгина установят подъемную платформу

В подъезде также планируют частичный ремонт системы отопления

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Эксперты Мосгосэкспертизы утвердили проект установки подъемной платформы в жилом доме в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Установка подъемной платформы в многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам колясочникам", - говорится в сообщении.

Работы пройдут во втором подъезде дома на улице Академика Пилюгина (дом 12, корпус 1, подъезд 2) в Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа Москвы.

"Для удобного передвижения жителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена установка подъемной платформы наклонного перемещения, а также обновление входной группы, устройство наружных и тамбурных дверных блоков, которые оборудуют системой автоматического открывания и доводчиком", - прокомментировала детали председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба.

Она уточнила, что в ходе работ также запланировано устройство пандуса и ограждения. В дополнение к этому платформу оснастят системой диспетчеризации и управления. Также в подъезде предусматривается дополнительное освещение лестничной клетки с установкой светодиодных светильников и частичный ремонт системы отопления.

"Важно отметить, что эти работы являются неотъемлемой частью развития безбарьерной среды для маломобильных граждан в Москве", - заключили в комитете.