В пешеходном переходе на 9-м км МКАД появились лифты для маломобильных граждан

Специалисты также провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Лифты для маломобильных граждан установили в надземном пешеходном переходе на 9-м км МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Еще два лифта для маломобильных горожан установили на МКАД. Они появились в надземном пешеходном переходе на 9-м км", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что новое лифтовое оборудование установлено в уже существующие шахты. Также специалисты провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию, а нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом.

Кроме того, установлено видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках. Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада.

"Недавно завершили работы по установке лифтов еще на двух сооружениях. Всего в этом году оборудуем подъемниками для маломобильных горожан пять инженерных сооружений", - заключили в комплексе.