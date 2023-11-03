График поездов в Рязанской и Московской областях изменится с 7 ноября

Решение приняли в связи с ремонтно-путевыми работами

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится с 7 ноября в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.

"Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится с 7 ноября на время ремонтно-путевых работ на нескольких участках. Так, на перегоне Рязань-1 - Листвянка 7, 9, 15 и 16 ноября в период технологических "окон" с 07:10 до 13:10 железнодорожники уложат бесстыковые пути. Это позволит снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки", - говорится в публикации.

Кроме того, 8, 10, 13 и 14 ноября с 11:50 до 13:50 пройдут работы на путепроводе через железнодорожные пути, расположенном на участке Перевлес - Листвянка, что также скажется на графике движения поездов. В те же дни на перегоне Ушинский - Шилово в интервале между 11:00 и 15:00, а 17 ноября на перегоне Листвянка - Лесок с 07:10 до 10:10 запланированы работы по модернизации контактной сети.

"Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Гавердово, Ясаково, Узуново, Сасово, а также Шилово - Касимов, Сасово - Шилово изменится время отправления и прибытия", - подчеркнули в МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".