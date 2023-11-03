В Москве у станции метро "Медведково" разделили остановки городских и областных маршрутов

Были добавлены также новые пешеходные переходы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Реорганизацию остановок наземного транспорта провели у станции московского метрополитена "Медведково". Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Заканчивается благоустройство у станции метро "Медведково", но пользоваться маршрутами автобусов и электробусов в этом районе стало еще удобнее уже сейчас. Как отметил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, здесь разделили остановки городских и пригородных маршрутов, сделали их ближе к вестибюлю метро, а еще добавили новые пешеходные переходы", - говорится в публикации.

Отмечается, что автобусы пригородных маршрутов теперь выезжают в сторону области только через Широкую улицу. "Так намного быстрее, чем через проезд Шокальского", - подчеркнули в департаменте.

Изменения стали возможны благодаря обустройству нового компактного кругового перекрестка на улице Грекова у южного вестибюля станции метро "Медведково", пассажиры пригородных маршрутов могут теперь экономить до 10 минут.

"Благодаря благоустройству территории у вестибюля станции метро "Медведково" автобусы и электробусы стали тратить меньше времени на разворот, а пассажирам теперь проще ориентироваться на остановках. Всего по Широкой улице проходят 35 маршрутов наземного транспорта, 16 из них областные. Каждый день на них совершается более 125 тыс. поездок", - резюмировал Ликсутов, слова которого приводит департамент.