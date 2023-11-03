Автор статьи Time о Зеленском рассказал о своих источниках

Саймон Шустер утверждает, что материал был написан на основе слов действующих советников президента Украины

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Статья в американском журнале Time о "потере оптимизма" президентом Украины Владимиром Зеленским и ощущении им предательства со стороны союзников написана на основе слов его действующих советников. Об этом сообщил автор материала Саймон Шустер.

Статья привлекла внимание на Украине после того, как глава офиса Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своем в Telegram-канале ссылку на нее и рекомендовал к прочтению, но через некоторое время удалил этот пост. Возможно, причиной "ошибки" стала размещенная в начале текста фотография украинского лидера в Конгрессе и сбивающий с толку оптимистичный подзаголовок. Автор статьи написал со ссылкой на источники в окружении Зеленского, что тот "потерял блеск оптимизма" и чувствует себя преданным, так как союзники не передали Украине столько вооружений, сколько запрашивал Киев. Еще один "человек из окружения украинского лидера" сообщил американскому журналисту, что командиры ВСУ на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента.

"Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о "бывших сотрудниках" офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках президента Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в каком предложении", - сказал он в комментарии изданию "Украинская правда".

Шустер подчеркнул, что его собеседники хотели говорить анонимно, поскольку не хотели подвергать себя риску как профессиональному, так и юридическому.

Позже советник офиса президента Михаил Подоляк назвал статью личным мнением обозревателя. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что источниками, которые поставляли ему сведения, должны заняться спецслужбы.

Критика Зеленского в западных СМИ

Украинские власти и ранее выражали недовольство из-за публикаций в крупных западных СМИ статей об усталости союзников от Киева, его разногласиях с партнерами или критикой руководства страны вместо "рассказов об успехах Украины". При этом подобные статьи со ссылкой на некие источники или аналитиков появляются все чаще.

Новую волну критических публикаций вызвал визит Зеленского в США в сентябре, где, несмотря на беседу с американским президентом Джо Байденом и несколько встреч в Конгрессе, его программа была намного скромнее, чем годом ранее. Кроме того, не вызвало заметного интереса и выступление украинского лидера на Генассамблее ООН, что не ускользнуло от внимания журналистов.

С критикой западных СМИ выступал и бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отмечал, что американский политический истеблишмент посредством "аналитических" публикаций и "утечек" готовит почву, чтобы оказывать давление на Киев и убедить его пойти на переговоры с территориальными уступками.