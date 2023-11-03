Болгарское нацрадио назвало предписание его журналисту покинуть РФ попыткой давления

БНР отметило, что Ангел Григоров "четко соблюдал международные профессиональные и этические журналистские стандарты"

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Болгарское национальное радио (БНР) считает ответные меры МИД России, который предписал шеф-корреспонденту БНР в Москве Ангелу Григорову сдать аккредитацию и покинуть страну, попыткой оказать давление. Об этом говорится в заявлении радиостанции.

БНР, отметив, что Григоров "четко соблюдал международные профессиональные и этические журналистские стандарты", выразило мнение, что предписание ему покинуть РФ якобы является "полностью политический актом, который наносит ущерб свободе доступа к информации". "БНР разочаровано попыткой использовать нашего корреспондента, аккредитованного в Москве, в качестве инструмента давления и разменной монеты с российской стороны", - утверждается в тексте.

В интервью БНР, опубликованном на сайте радиостанции, Григоров сообщил, что должен лично вернуть в МИД РФ свою аккредитацию 7 ноября, однако дата его отъезда из страны пока неизвестна.

Ранее МИД России сообщил, что в ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста "Российской газеты" в Софии Александра Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации будут приняты зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента БНР, которому предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию.