Делегация ТАСС обсудит в Аланье медиасотрудничество с партнерами в Турции

В рамках визита в республику представители международной структуры агентства примут участие в заседаниях третьего Глобального медиасеминара

АЛАНЬЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Делегация информационного агентства ТАСС обсудит в Аланье перспективы медиасотрудничества с партнерами в Турции.

В рамках визита в республику представители международной структуры агентства примут участие в заседаниях третьего Глобального медиасеминара, посвященного вызовам медиаиндустрии. Ожидается встреча с председателем Всемирного совета журналистов, генеральным директором телеканала DIM TV и газеты Yeni Alanya Мехметом Али Димом. Обмен опытом и лучшими практиками медиапроизводства с представителями местных СМИ продолжит диалог, который был намечен ранее в Москве.

О московской встрече

Визит делегации ТАСС в Аланью стал скорым ответом на прошедший в октябре в Москве российско-турецкий медиафорум, организованный на площадке агентства. Тогда в рамках экспертного круглого стола турецкие медиаменеджеры встретились с представителями Совета Федерации и МИД России. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обращал внимание турецкой стороны на заинтересованность Москвы в возобновлении работы Российско-турецкого форума общественности. Не исключено, что эта тема получит продолжение в Аланье.

Кроме того, представители СМИ Турции получили возможность взять эксклюзивные интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, а также осмотреть специальную фотовыставку у стен ТАСС, работы которой были в том числе посвящены десятилетиям сотрудничества двух стран в самых разных сферах - от международной политики до совместного производства кинолент.

Ключевой же темой медиафорума в Москве стали перспективы дальнейшего развития прямого диалога между российскими и турецкими СМИ. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов обращал внимание коллег на задачи достижения баланса в освещении всего спектра тем, включая украинский вопрос. Именно такой подход, по его оценке, способен задать векторы углубления российско-турецкого сотрудничества. А это углубление в перспективе, как отмечала Захарова, не позволит отношениям России и Турции стать "заложниками страшной медиасистемы по пропаганде, выстроенной на Западе". Стоит ожидать, что конкретные пути достижения соответствующего баланса в освещении международной повестки попробуют наметить уже на встречах в Турции.