3 ноября, 21:04

Российские космонавты с МКС поздравили граждан РФ с Днем народного единства

© Роскосмос

Спецкор ТАСС Олег Кононенко отметил, что этот день - праздник для всех граждан, трудящихся на благо России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем народного единства. Видеозапись поздравления распространил Роскосмос.

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"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всего сердца поздравляем вас с Днем народного единства!" - сказал Кононенко. Спецкор ТАСС на станции добавил, что этот день - праздник для всех граждан, которые трудятся для укрепления и процветания России, а также чтят ее великую историю.

Чуб напомнил о глубоких исторических корнях праздника. "Народы России в XVII веке встали в ополчение рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, избавить нашу землю от захватчиков, восстановить власть, возродить и укрепить страну", - отметил космонавт.

Борисов выразил уверенность, что и сегодня единство поможет гражданам России справиться со всеми сложностями, продемонстрировать силу духа и преданность народным идеалам. "История нашей страны - образец истинного патриотизма и любви к отчизне, которая вдохновляет наших граждан трудиться на благо нашей страны", - сказал он. 

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