Армянская церковь сохранит карабахскую епархию

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Армянская Апостольская церковь приняла решение сохранить Арцахскую (Нагорно-Карабахскую - прим. ТАСС) епархию. Решение было принято на заседании Высшего духовного Совета, сообщается на официальной странице первопрестольного Эчмиадзина в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
"В Святом Эчмиадзине принято решение сохранить Арцахскую епархию", - говорится в сообщении.
Заседание совета провел католикос всех армян Гарегин Второй.