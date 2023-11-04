3 ноября, 21:15

Армянская церковь сохранит карабахскую епархию

Заседание Высшего духовного Совета по этому вопросу провел католикос всех армян Гарегин Второй

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Армянская Апостольская церковь приняла решение сохранить Арцахскую (Нагорно-Карабахскую - прим. ТАСС) епархию. Решение было принято на заседании Высшего духовного Совета, сообщается на официальной странице первопрестольного Эчмиадзина в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"В Святом Эчмиадзине принято решение сохранить Арцахскую епархию", - говорится в сообщении.

Заседание совета провел католикос всех армян Гарегин Второй. 

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