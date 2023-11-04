В девяти регионах России прогнозируют аномальную погоду

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Тыву, Якутию, Бурятию, Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую и Иркутскую области ожидает очень холодная погода, в отличие от Московской области и Краснодарского края, куда придет потепление

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Очень холодная погода ожидает Тыву, Якутию, Бурятию, Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую и Иркутскую области в ближайшие дни. Московский регион и Краснодарский край, напротив, ожидает аномально теплая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Якутии и Тыве с 4 по 8 ноября морозы будут суровые - температура на 7-8 градусов ниже нормы. Это значит, что в Якутии ожидается до минус 28-34 градусов, в Тыве - до минус 18-24 градусов. В Иркутской области аналогично - морозы до 25 градусов. Очень холодная погода ожидается в Амурской области, где аномалии будут достигать 9-11 градусов. Морозы там будут трещать до 30-32 градусов с 4 по 6 ноября", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ближайшие три дня в Забайкальском крае температура прогнозируется на 7 градусов ниже нормы - ожидается до минус 20-23 градусов. 7 и 8 ноября аналогичная погода будет в Бурятии. В Хабаровском крае температура в праздничные дни будет на 7-9 градусов ниже нормы - морозы достигнут 21-27 градусов.

Московский регион и Краснодарский край, напротив, ожидает аномально теплая погода в ближайшие дни. "Супертеплая погода будет в центре европейской части страны. С 5 по 8 число температура будет выше нормы на 6-8 градусов. В Москве в воскресенье прогнозируется до плюс 13-15 градусов, в понедельник - 9-11 градусов, во вторник - 7-10 градусов, в среду - 4-9 градусов. Редкое тепло, температура выше нормы на 6-9 градусов, прогнозируется в Краснодарском крае. Там будет 25-26 градусов в субботу, а затем - до плюс 20-22 градуса", - сказал метеоролог.