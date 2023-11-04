Сотрудникам ГИБДД разрешили проводить рейды по контролю за ремонтом дорог

Уполномоченными на принятие решений о проведении таких мероприятий будут должностные лица ведомства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции получили право проводить постоянные рейды по контролю за состоянием дорог, а также установкой дорожных знаков, светофоров и надлежащим состоянием инфраструктуры и привлекать к ответственности за выявленные нарушения.

Как следует из соответствующего постановления правительства, внесено изменение в "Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения". В прежней редакции предусматривалось, что федеральный надзор в виде постоянного рейда проводится в отношении организаций, отвечающих за эксплуатацию транспортных средств. Например, грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков.

Принятое постановление в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения расширяет возможности проведения постоянных рейдов "по содержанию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского наземного электрического транспорта, проведению строительных, ремонтных и иных работ, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения, а также по установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автомобильных дорог". Отдельным пунктом в положении теперь указано, что уполномоченными на принятие решений о проведении постоянных рейдов являются должностные лица Госавтоинспекции и ее территориальных органов.

В случае выявления нарушений организации, которые занимаются ремонтом дорог и обеспечивают их безопасность, будут привлекаться сотрудниками ГИБДД к ответственности по ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), которая предусматривает штраф до 500 тыс. рублей. Также автоинспекторы могут выписать предписание устранить нарушения.

В марте 2022 года был введен мораторий на проведение проверок бизнеса. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции утратили возможность проводить внеплановые проверки и возбуждать административные дела в отношении ремонтирующих и эксплуатирующих дороги компаний без согласования с прокуратурой. Постоянный рейд не относится к контрольно-надзорным мероприятиям, поэтому для его проведения не требуется согласование с прокуратурой.