В России более 2,5 млн мигрантов прошли проверку на инфекционные заболевания

Также из-за вспышек кори в начале 2023 года привили свыше 65,5% иностранных граждан, въехавших на территорию РФ, сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Трудовые мигранты и их семьи прошли медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, всего с начала года проверили более 2,5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация среди иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ, остается на контроле Роспотребнадзора. С начала года свыше 2,5 млн трудовых мигрантов и членов их семей прошли медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в связи со вспышками кори в начале 2023 года в некоторых регионах России и ближнего зарубежья было принято решение о проведении подчищающей иммунизации мигрантов против кори.

"В отношении лиц, у которых выявлены инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, принимаются решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ. После этого он обязан либо сам покинуть страну, либо его ждет депортация", - подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день было привито свыше 65,5% мигрантов от общего числа подлежащих вакцинации. Также в службе напомнили, что иммунизация трудовых мигрантов против кори продлится до 31 декабря 2023 года.