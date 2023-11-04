3 ноября, 23:51

Цукерберг попал в больницу после тренировки

Марк Цукерберг. AP Photo/ Mark Lennihan
Марк Цукерберг
© AP Photo/ Mark Lennihan

Владелец компании Meta уточнил, что готовился к бою MMA, который должен был пройти в начале 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг попал в больницу после того, как во время тренировочного боя порвал крестообразную связку.

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"Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел с операции по ее замене", - написал в пятницу Цукерберг на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он добавил, что готовился к бою MMA, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь он будет отложен.

Ранее владелец Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее, поэтому руководитель Meta предложил выбрать местом поединка дом руководителя Meta. Сам Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что "пора двигаться дальше". Маск написал в X, что они могут организовать поединок после возвращения Цукерберга из отпуска.

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима. 

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© Информационное агентство ТАСС
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