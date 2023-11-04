МВД в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов

Благодаря этому, лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ, отметила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах столицы. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те "перевертыши", как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ", - сказала она на пленарном заседании IV Всероссийского форума "Народы России - национальная политика: современный этап".

Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования с конца 2021 года. "Уже по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто более 2 тыс. преступлений", - отметила начальник главка.

Согласно вступившему в силу 29 декабря 2021 года закону, иностранцы, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу, прибывшие на длительный период (более 90 суток) в других целях - в течение 90 календарных дней со дня въезда. Иностранцы, которые имеют право работать в РФ без разрешения на работу или патента, должны пройти дактилоскопию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не позднее 90 календарных дней со дня въезда в страну.

Всего, по словам Казаковой, в России находятся порядка 6,5 млн иностранцев, 4 млн из них прошли процедуру дактилоскопирования.