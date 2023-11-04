Число журналистов, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, возросло до 46

Представители СМИ были "убиты в результате ракетных обстрелов или израильских авиаударов по их домам и во время работы", передает агентство ISNA

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта журналистов достигло 46. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на заявление палестинской администрации в секторе Газа.

"46 журналистов и представителей средств массовой информации, мужчин и женщин, были непосредственно убиты в результате ракетных обстрелов или израильских авиаударов по их домам и во время работы", - указано в сообщении.

Ранее Комитет защиты журналистов сообщал, что с 7 октября по 2 ноября 2023 года в зоне палестино-израильского конфликта погибли "по меньшей мере 36 журналистов".